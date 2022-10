Benzema volta ao Real Madrid? Vinícius Junior será poupado na Liga dos Campeões?

Brasileiro tem sido titular absoluto durante temporada de 2022/23; francês retorna ao plantel após lesão muscular

Nesta terça-feira (11), o Real Madrid de Carlo Ancelotti enfrenta o Shakhtar Donetsk pela quarta rodada da Uefa Champions League, contando com a presença do artilheiro francês Karim Benzema de volta ao elenco. Por isso, pelo fato de Vini Júnior não ter deixado de ser titular em todas as competições pelos Blancos, o treinador italiano resolveu dar ao atleta um descanso.

“O Vini é um dos jogadores que tenho que avaliar porque está sempre jogando", afirmou o técnico. "Karim está bem e é claro que ele vai começar, como (Toni) Kroos e (Ferland) Mendy, que estão renovados e vão jogar”. O brasileiro foi titular em 16 partidas nesta temporada, considerando amistosos e seleção, enquanto o centroavante francês acabou ficando afastado por cerca de um mês, após ter sofrido uma pequena lesão muscular na coxa direita, em setembro.

Na última rodada de La Liga, inclusive, Ancelotti tinha a opção de utilizá-lo, mas preferiu poupá-lo para que não houvesse risco de piora do jogador. Além de Vini, o goleiro Thibaut Courtois também será poupado para o confronto contra o Barcelona, no próximo fim de semana.

Pelo Campeonato Espanhol, o Real soma 22 pontos e se mantém na segunda posição, atrás apenas dos rivais Culés, que somam a mesma pontuação mas se classificam acima pelo melhor saldo de gols (19 contra 12 dos Blancos). Na Champions, a equipe de Vini Jr. se mantém com folga na primeira posição do Grupo F, com três vitórias nos três duelos disputados.