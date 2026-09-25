Karim Benzema negou o que foi divulgado sobre o cancelamento, por parte da Nike, de uma parceria publicitária que estava marcada com ele, após a circulação de notícias sobre a desistência da marca esportiva americana em realizar uma campanha promocional com a participação do ex-atacante do Real Madrid.

O jornal "The Athletic" noticiou que a Nike cancelou uma sessão de fotos que estava marcada em Londres para a linha «Cortez», depois de analisar o passado de Benzema e concluir, segundo o relato, que sua personalidade não se alinha com os valores que a empresa representa.

Benzema respondeu a essas notícias por meio de sua conta no "Instagram", nesta sexta-feira, publicando um story em que escreveu: "Notícias falsas, meu querido", acompanhando a frase de vários emojis, em seu primeiro comentário sobre o que foi levantado a respeito da suposta parceria.

Essas notícias surgem após o fim do contrato de Benzema com a Adidas, em meio a comentários sobre sua transferência para a Nike, mas a resposta do jogador coloca o relato do cancelamento da campanha diretamente em negação, sem apresentar detalhes adicionais sobre a verdade do que ocorreu entre as duas partes.

Benzema tem 38 anos e atualmente não está vinculado a nenhum clube, enquanto, segundo as informações recebidas, não foi divulgado nenhum comentário oficial da Nike que esclareça sua posição sobre a parceria ou se a sessão de fotos foi realmente cancelada.