A empresa Nike cancelou uma sessão de fotos que estava marcada para acontecer em Londres nesta quinta-feira, destinada a uma campanha publicitária com a participação de Karim Benzema, ex-astro do Real Madrid.

O site "The Athletic" informou, citando fontes bem informadas, que a Nike se aprofundou no estudo do histórico de Benzema e concluiu que o passado do jogador não está de acordo com os valores da marca.

As fontes se recusaram a fornecer mais detalhes sobre os aspectos específicos do passado de Benzema que contribuíram para a decisão da Nike.

A Nike declarou, em comunicado enviado ao The Athletic: "Este projeto não reflete uma relação mais ampla entre o jogador e a Nike. Lamentamos que as negociações tenham chegado a este ponto".

Benzema, de 38 anos, havia sido anteriormente condenado por cumplicidade em uma tentativa de extorsão dentro do escândalo de fita sexual que lançou sombras sobre sua trajetória com a seleção francesa e o privou de representar seu país por 5 anos enquanto o caso seguia em andamento.

O tribunal de Versalhes proferiu, em 2021, uma sentença de um ano de prisão para Benzema com pena suspensa, além de uma multa de 75 mil euros, após condená-lo por cumplicidade na tentativa de extorquir seu companheiro na seleção francesa Mathieu Valbuena em 2015.

Benzema começou sua trajetória usando chuteiras da Nike, durante sua passagem pelo Lyon, da França, mas migrou para a Adidas em 2007. Passou o restante de sua carreira com a marca alemã, que lançou uma chuteira especial com seu nome quando ele venceu o prêmio Bola de Ouro em 2022.

No entanto, uma fonte da Adidas confirmou que o contrato de Benzema com a empresa já se encerrou e que ele está avaliando diferentes opções.

Benzema, que está sem clube desde a janela de transferências de verão, após a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, ainda não anunciou a intenção de se aposentar do futebol, mas não está claro até quando pretende continuar jogando.