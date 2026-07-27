Benzema reage à possibilidade de Zidane treinar a França com palavras emocionadas

Karim Benzema, estrela do Al-Hilal saudita, comentou a aproximação de Zinedine Zidane ao comando técnico da seleção de França, como sucessor de Didier Deschamps.

Espera-se que a Federação Francesa anuncie oficialmente a nomeação de Zinedine Zidane amanhã, terça-feira, durante uma conferência de imprensa na sede da federação.

Numa entrevista ao site "Konbini", no âmbito do quadro "Ficar ou partir", Karim Benzema foi questionado sobre vários acontecimentos atuais, entre eles a nomeação de Zinedine Zidane como treinador da seleção francesa.

E, como seria de esperar, o antigo internacional francês manifestou o seu total apoio ao seu ex-treinador no Real Madrid, defendendo claramente a ideia. Benzema, que se mostrou muito entusiasmado com a possibilidade de Zidane assumir a liderança da seleção francesa, disse: "Ele é uma lenda, é como um irmão mais velho para mim. Se estou feliz por ele assumir o comando da seleção francesa? Não sei se é ele, mas, se for, fico muito feliz."

Resta saber se Karim Benzema regressará à seleção francesa, apesar de ter 38 anos, caso Zidane assuma o comando da equipa.

E, embora o seu nível se mantenha elevado, a questão do seu regresso dependerá inevitavelmente da avaliação de Zidane e da atual concorrência pelas posições ofensivas, com jogadores como Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé. O treinador da seleção terá então de decidir se abre a porta a um novo capítulo para o seu antigo craque do Real Madrid.