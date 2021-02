Benzema está sozinho no ataque do Real Madrid

Francês é o único atacante a marcar em fevereiro; o melhor marcador da equipe de Zidane

Além de lesionado, Karim Benzema está sozinho. O ataque do Real Madrid se resume a ele nesta temporada, situação que se agravou em fevereiro. Com nove baixas no elenco, Zinedine Zidane descobriu mais deficiências na linha de frente da equipe.

Enquanto Asensio deu sinais de recuperação no início de 2021, continua com números muito baixos. Em 30 jogos na temporada, o espanhol contribuiu apenas com dois gols e duas assistências, mas neste mês em que foi o único disponível do tridente titular de Zidane, ele passou em branco. Sua intervenção média em uma meta é a cada 444,5 minutos.



Vinicius Jr, por outro lado, contabiliza apenas uma assistência. No entanto, embora não tenha a performance desejada, o brasileiro vem dando certo. Em meio a uma crise de confiança, ele é o primeiro jogador do Real Madrid a ultrapassar as 100 tentativas de dribles. Interveio, em média, um gol a cada 221 minutos.

Já Mariano, não registra gols ou assistências desde setembro, somando 474 minutos de jejum. Na última semana ainda viu dois gols serem anulados.

Casemiro, o segundo melhor marcador

Depois dos 17 gols de Benzema, Casemiro, meioa, aparece com seis. Logo atrás vem Modric, com quatro, e depois do croata, com três, Vinicius e os lesionados Fede Valverde, Sergio Ramos e Hazard. O resto tem dois objetivos ou menos.