O argelino Rami Bensebaini, zagueiro do Borussia Dortmund, recebeu uma punição oficial por conta do cartão vermelho que levou durante o confronto de sua equipe contra o Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha.

A Federação Alemã de Futebol anunciou nesta terça-feira a decisão de seu tribunal esportivo de suspender Bensebaini por duas partidas na Copa da Alemanha, em razão de «jogo violento» após sua expulsão durante a partida da Supercopa, conforme informou o jornal alemão "Bild".

Dessa forma, o zagueiro argelino não poderá participar com o Borussia Dortmund da estreia de sua campanha na Copa da Alemanha diante de um clube da quinta divisão, marcada para a noite da próxima terça-feira, além de também desfalcar a equipe na possível partida da segunda fase, no fim do mês de outubro.

Bensebaini havia sido expulso aos 90 minutos da partida entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, após dar uma entrada forte em Ismail Jakobs, novo jogador da equipe bávara, levando o árbitro Daniel Schlager a mostrar o cartão vermelho direto ao zagueiro argelino.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

A punição vem apesar de Bensebaini não ficar suspenso nas competições do Campeonato Alemão, já que a pena aplicada a ele se limita apenas às partidas da Copa da Alemanha. Assim, sua situação quanto à participação com o Dortmund na estreia da equipe no campeonato permanece separada da punição pela expulsão na Supercopa.

Bensebaini também sofreu uma lesão durante a derrota do Dortmund para o Bayern de Munique pelo placar de 2 a 1 na Supercopa, após sofrer uma forte contusão nas costelas, e sua situação quanto à participação no próximo confronto da equipe no campeonato ainda não está definida.

A punição de Bensebaini é semelhante ao que aconteceu com o francês Martin Terrier, jogador do Bayer Leverkusen, que foi expulso na Supercopa de 2024, antes de também ser suspenso por duas partidas na Copa da Alemanha.