Benin x Senegal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Valendo vaga nas oitavas de final, Benin e Senegal se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, no Marrocos, pela última rodada da Copa Africana de Nações 2025. . A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Líder do Grupo D, com quatro pontos, o Senegal iniciou sua campanha na Copa Africana das Nações com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Botsuana. Na segunda rodada, a seleção senegalesa empatou por 1 a 1 com a República Democrática do Congo, mantendo-se na ponta da tabela após os dois primeiros jogos do torneio.

O Benin, por sua vez, ocupa a terceira colocação do grupo e segue na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa Africana das Nações. A equipe começou a competição com derrota por 1 a 0 para a RD Congo, mas reagiu na rodada seguinte ao vencer o Botsuana pelo mesmo placar, chegando aos três pontos.

Benin: Marcel Dandjinou; Tamimou Ouorou, Olivier Verdon, Mohamed Tijani e Yohan Roche; Sessi D’Almeida; Hassane Imourane, Aiyegun Tosin, Dokou Dodo e Junior Olaitan; Steve Mounié.

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly e Moussa Niakhaté; Idrissa Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Pape Gueye e Sadio Mané; Nicolas Jackson .

Desfalques

Benin

Andréas Hountondji está lesionado.

Senegal

Assane Diao está machucado.

Quando é?

