Africa Cup of Nations
team-logoBenin
Stade Ibn-Batouta
team-logoSenegal
Mounique Vilela

Benin x Senegal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Seleções se enfrentam nesta terça-feira (30), no Estádio Ibn Batouta; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo vaga nas oitavas de final, Benin e Senegal se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h (de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, no Marrocos, pela última rodada da Copa Africana de Nações 2025. . A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Líder do Grupo D, com quatro pontos, o Senegal iniciou sua campanha na Copa Africana das Nações com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Botsuana. Na segunda rodada, a seleção senegalesa empatou por 1 a 1 com a República Democrática do Congo, mantendo-se na ponta da tabela após os dois primeiros jogos do torneio.

O Benin, por sua vez, ocupa a terceira colocação do grupo e segue na disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa Africana das Nações. A equipe começou a competição com derrota por 1 a 0 para a RD Congo, mas reagiu na rodada seguinte ao vencer o Botsuana pelo mesmo placar, chegando aos três pontos.

Benin: Marcel Dandjinou; Tamimou Ouorou, Olivier Verdon, Mohamed Tijani e Yohan Roche; Sessi D’Almeida; Hassane Imourane, Aiyegun Tosin, Dokou Dodo e Junior Olaitan; Steve Mounié.

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly e Moussa Niakhaté; Idrissa Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Pape Gueye e Sadio Mané; Nicolas Jackson .

Desfalques

Benin

Andréas Hountondji está lesionado.

Senegal

Assane Diao está machucado.

Quando é?

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

0