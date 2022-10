Benfica x PSG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta quarta-feira (5), pela terceira rodada do grupo H da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando pela liderança do Grupo H, Benfica e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 16h (de Brasília), em Lisboa, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e da HBO Max, no streaming.

Na vice-liderança com 6 pontos, o Benfica quer continuar mostrando a sua força na competição europeia, agora diante do poderoso rival. Os Encarnados contam com os retornos de Lucas Veríssimo e João Victor, após longo período de recuperação, enquanto Morato é o único desfalque.

Do outro lado, o PSG chega com a confiança alta para o duelo, já que ainda não foi derrotado na temporada e vê seus atacantes, principalmente Messi e Neymar, viverem grande momento. Renato Sanches e Kimpembe são as baixas dos parisienses.

Escalações:

Escalação do provável BENFICA: Vlachodimos; Bah, A. Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Fernandez; Neres, R. Silva, Mario; Ramos.

Escalação do provável PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Pereira, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar.

Desfalques

Benfica

Morato é o único desfalques do time português.

PSG

Renato Sanches e Presnel Kimpembe, no departamento médico, são as baixas dos parisienses.

Quando é?

• Data: 5 de outubro de 2022

• Horário: 16h

• Local: Estádio da Luz, Lisboa - POR