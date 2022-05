Benfica x Porto: escalação, desfalques e mais do jogo do Campeonato Português 2021/22

A bola vai rolar neste sábado (7) para Benfica x Porto, clássico válido pela 33ª rodada do Campeonato Português, a partir das 14h (de Brasília), no Estádio da Luz. Caso vença, a equipe portista pode ser campeã nacional na casa do arquirrival.

Atualmente, com 85 pontos, os Dragões possuem a vantagem de seis pontos para o Sporting, segundo colocado, enquanto o Benfica, com 71 pontos, é o terceiro colocado. São 22 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Em busca do 30º título do Campeonato Português, o Porto registra apenas uma única derrota no Campeonato Português. contra o Braga há quase duas semanas.

O Benfica, entretanto, garantiu o terceiro lugar com uma vitória wob43 o Marítimo por 1 a 0.

Para o confronto no Estádio da Luz, o Benfica segue sem contar com Lucas Verissimo, que sofreu uma grave lesão no joelho e deve voltar a campo apenas na próxima temporada.

Do outro lado, o Porto tem como desfalques Bruno Costa e Wilson Manafa, lesionados, assim como Matheus Uribe.

O meia não viajou para Lisboa com o restante da delegação e está fora dos convocados de Sérgio Conceição.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Benfica: Odysseas Vlachodimos; André Almeida, Nicolas Otamendi, Jan Vertonghen, Gilberto; Everton, João Mário, Julian Weigl, Gil Dias; Roman Yaremchuk, Darwin Nunez.

Possível escalação do Porto: Diogo Costa; Zaid Sanusi, Chancel Mbemba, Pepe, Joao Mario; Fabio Vieira, Stephen Eustaquio, Vitinha, Otavio; Evanilson, Mehdi Taremi.

DESFALQUES

BENFICA:

Lucas Verissimo: lesionado

PORTO:

Bruno Costa, Wilson Manafa e Marcelo Uribe: machucados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Benfica e Porto será transmitido ao vivo pela ESPN 4, na TV fechada, neste sábado (7), no Estádio da Luz, em Lisboa.