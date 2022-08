Benfica x Midtjylland: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Partida acontece nesta terça-feira (2), pela terceira fase de classificação da Champions League; veja como acompanhar na internet

Valendo vaga nos play-offs, Benfica e Midtjylland se enfrentam nesta terça-feira (2), no Estádio da Luz, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase de classificação da Champions League 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Em seu primeiro jogo oficial da temporada, e depois de dois amistosos disputados, o Benfica dará sem pontapé inicial na competição em busca de uma vaga na fase de grupos.

Para esta temporada, aliás, a equipe vem com muitas novidades. Dentre elas, está o técnico Roger Schmidt, com passagens pelo PSV, da Holanda. Além disso, o time se reforçou com David Neres, do Shakhtar Donetsk, e Enzo Fernández, do River Plate.

O Midtjylland, por sua vez, quer surpreender com uma série de jogadores brasileiros no elenco, como Juninho, ex-Palmeiras, e Charles, ex-Internacional. Para o duelo, a equipe tem como dúvida Júnior Brumado, outro brasileiro do elenco.

Prováveis escalações

Possível escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo; Enzo Fernández, Florentino e João Mario; David Neres, Rafa e Gonçalo Ramos.

Possível escalação do Midtjylland: Olafsson; Dalsgaard, Sviatchenko, Juninho; Anderrson, Onyedika, Charles e Paulinho; Chilufya, Isaksen e Dreyer.

Desfalques da partida

Benfica:

Sem desfalques confirmados

Midtjylland:

Júnior Brumado: dúvida

Quando é?

JOGO Benfica x Midtjylland DATA Terça-feira, 2 de agosto de 2022 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alejandro Hernández (ESP)

Assistentes: José Naranjo e Diego Sanchez (ESP)

Quarto árbitro: José Luis Munuera (ESP)

VAR: Ricardo de Burgos (ESP)

Últimos resultados e próximos jogos

Benfica

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 4 x 2 Girona Amistoso 22 de julho de 2022 Benfica 3 x 2 Newcastle Amistoso 26 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benfica x Arouca Campeonato Português 5 de agosto de 2022 16h15 (de Brasília) Midtjylland x Benfica Champions League 9 de agosto de 2022 14h45 (de Brasília)

Midtjylland

JOGO CAMPEONATO DATA Larnaca 1 (3) x (4) 1 Midtjylland Champions League 26 de julho de 2022 Odense 1 x 5 Midtjylland Campeonato Dinamarquês 29 de julho de 2022

Próximas partidas