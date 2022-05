Benfica usa dívida do Shakhtar por Pedrinho para comprar David Neres

O Benfica utilizará uma dívida do Shakhtar Donetsk na negociação de Pedrinho para comprar o atacante David Neres por 15 milhões de euros (R$ 81,45 milhões na cotação atual).

Do montante, serão abatidos 12 milhões de euros (R$ 65,16 milhões) de uma dívida pela venda do atacante Pedrinho ao clube ucraniano, ocorrida em julho do ano passado, conforme apurado pela GOAL.

Ainda serão repassados três milhões de euros (R$ 16,29 milhões) do Benfica ao Shakhtar por causa de um bônus que deveria ser pago pelos ucranianos ao jogador, conforme apurado pela reportagem. Desta forma, a transação totalizará 15 milhões de euros.

Getty

David Neres chegará ao Benfica em julho deste ano. O atacante é esperado pelo clube no início da próxima temporada e nem sequer fará a sua estreia pelo Shakhtar Donetsk.

O brasileiro de 25 anos havia deixado o Ajax para defender os ucranianos no mercado da bola de janeiro pelos mesmos 15 milhões de euros. Entretanto, diante do conflito bélico no país, teve o contrato suspenso até junho deste ano.

Assustado com a guerra entre Ucrânia e Rússia, optou por deixar o Shakhtar Donetsk e conseguiu proposta do Benfica. Ele se transferirá para a equipe no início da janela de transferências.

A informação sobre os detalhes da transferência foi inicialmente divulgada pelo portal Uol e confirmada pela GOAL com duas fontes distintas.