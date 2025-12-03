Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Português 2025/26

Benfica e Sporting entram em campo nesta sexta-feira (5), às 17h15 (horário de Brasília), em confronto que abre a 13ª rodada do Campeonato Português 2025/26. A partida acontece no Estádio da Luz, em Lisboa, e possui transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+, para o Brasil, e da BTV, para Portugal (confira a programação completa de futebol aqui).

Terceiro colocado da tabela com 28 pontos, o Benfica chega para o clássico embalado por três vitórias seguidas, somando todas as competições. Tentando se colocar na briga pelo título, os Encarnados vão em busca de mais um triunfo para tentar se aproximarem do líder Porto, hoje seis pontos à frente.

O Sporting, por sua vez, ocupa a vice-liderança da competição, com 31 pontos somados. Sem perder há 11 jogos, os Leões vivem bom momento e miram um resultado positivo no clássico da capital, mesmo jogando fora de casa, para continuarem sonhando com o tricampeonato português.

Prováveis escalações

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl; Ríos, Barrenechea; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. Técnico: José Mourinho

Sporting: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo; João Simões, Hjulmand; Catamo, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez. Técnico: Rui Borges

Desfalques

Benfica

Lukébakio se recupera de uma fratura do tornozelo esquerdo e está fora.

Sporting

Com um incômodo no joelho direito, Ioannidis continua indisponível.

Quando é?