Benfica x Rosengard: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Equipes se enfrentam pela terceira rodada da Liga dos Campeões feminina; veja como acompanhar na TV e na internetna TV e na internet

Benfica e Rosengard se enfrentam na tarde quinta-feira (24), em Lisboa, às 17h (de Brasília), pela terceira rodada da Champions League feminina. O torcedor pode acompanhar a partida ao vivo no DAZN, no streaming.

Na lanterna do grupo ainda sem pontuar, o Benfica sabe que precisa vencer se quiser seguir com chances de classificação. Na mesma situação está o Rosengard, terceiro colocado da chave, porém com melhor saldo que o time portugês.

Escalações:

Escalação do provável Benfica: Talbert; Valeria, Ucheibe, C. Costa, Alves; Faria, Pauleta, Vitoria; Nazareth, Lacasse, Rayse.

Escalação do provável Rosengard: Micah; Oling, Persson Lundgren, Arnardottir, Wik; Bredgaard, Persson, Holdt; Kullashi, Schough, Lundin.

Desfalques

Benfica

Sem desfalques confirmados.

Rosengard

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 24 de setembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: CT do Benfica, Lisboa - POR