Benfica x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais dos playoffs da Champions League 2025/26

Nesta terça-feira (17), Benfica e Real Madrid se enfrentam, às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pelos playoffs das oitavas da Champions League 2025/26. A partida acontece no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal, e possui transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, TNT, na TV fechada e HBO Max, no streaming. Em Portugal, o canal Sport TV 5 transmite o duelo por assinatura (confira a programação completa de futebol aqui).

O confronto ganha contornos ainda mais intensos por reeditar o último encontro entre as equipes na fase de liga. Na ocasião, também no Estádio da Luz, o Benfica venceu por 4 a 2 em um jogo eletrizante, selado com um gol histórico do goleiro Anatoliy Trubin nos acréscimos. O resultado garantiu a classificação dos portugueses e empurrou o Real Madrid para a nona colocação geral, forçando os espanhóis a disputar esta fase eliminatória antes das oitavas de final.

Notícias e prováveis escalações

O Benfica chega em alta. Além da vitória recente pelo campeonato nacional, a equipe carrega a confiança de já ter superado o próprio Real Madrid nesta edição da competição. Sob o comando de José Mourinho, os Encarnados apostam na força do Estádio da Luz e no apoio da torcida para repetir a dose diante do gigante espanhol.

Do outro lado, o Real Madrid entra pressionado, mas respaldado por sua tradição na Champions League. Após a derrota sofrida para os portugueses em janeiro, a equipe comandada por Álvaro Arbeloa trata o duelo como chance de resposta imediata. Com o retorno de jogadores importantes e a inspiração de Vinícius Júnior, os Merengues buscam um resultado positivo fora de casa para seguir vivos na competição.

Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi e Dahl; Barreiro, Aursnes, Prestianni, Sudakov e Schjelderup; Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen e Carreras; Tchouameni, Camavinga, Valverde e Arda Guler; Mbappé e Vinicius Jr. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Desfalques

Benfica

Richard Ríos, lesionado.

Real Madrid

Bellingham e Éder Militão, lesionados. Rodrygo, suspenso.

Quando é?

Data: terça-feira, 17 de fevereiro de 2026

terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

