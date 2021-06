Benfica lidera corrida por Orkun Kokcu, jogador da seleção turca

Jogador de 20 anos também é alvo do interesse de Roma e Milan

O Benfica, de Jorge Jesus, é o mais novo time interessado, e quem lidera a corrida, pela contratação de Orkun Kokcu , jogador turco de 20 anos que pertence ao Feyenoord, da Holanda. A equipe de Portugal conta com a aprovação do ídolo Rui Costa, que ficou encantado ao assistir ao jovem.

Considerado um dos jovens talentos mais empolgantes da Europa, Kokcu também chama a atenção de outros gigantes do continente, como os italianos Milan e Roma. A equipe romana, inclusive, conta com um venho conhecido do Benfica para tentar assinar antes com o turco. O gerente de futebol do clube da capital italiana é Tiago Pinto, ex-diretor esportivo benfiquista.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A ideia da direção do Benfica é renovar o setor de meio de campo da equipe. O clube deve se despedir em breve de Andreas Samaris, Gabriel e Chiquinho, cujo nome esteve recentemente ligado ao Ajax. Por isso, o gigante português quer reforçar o seu meio-campo e as atenções estão voltadas para Kokcu.

O turco esteve com a seleção de seu país nas últimas semanas para a disputa da Euro 2020. A Turquia, no entanto, decepcionou e deixou a competição ainda na primeira fase, perdendo seus três jogos no Grupo A do torneio ( 3 a 0 para a Itália , 2 a 0 para o País de Gales e 3 a 1 para a Suíça ).

Kokcu jogou apenas 10 minutos da competição europeia, justamente no último jogo da Turquia. No entanto, vem de uma boa temporada pelo Feyeenord, com 31 jogos disputados, anotando quatro gols e distribuindo três assistências.

A queda precoce da Turquia na Euro 2020 empolgou os dirigentes do Benfica a focar seus esforços em assinar com o turco o quanto antes. O contrato de Kokcu com o time de Rotterdam é válido até o verão europeu de 2025.