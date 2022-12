Benfica x Barcelona ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions feminina

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da UCL feminina; veja como acompanhar ao vivo na internet

Buscando se manter na liderança do Grupo D, o Barcelona volta a campo nesta quinta-feira (15), às 16h (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Com nove pontos na UCL feminina, o Barcelona busca reencontrar o caminho da vitória na temporada após duas derrotas consecutivas, enquanto o Benfica, atualmente três pontos atrás do Barça e Bayern de Munique, chega embalado com oito vitórias seguidas.

Vale lembrar que o Barcelona começou a temporada com 14 vitórias em todas as competições, incluindo três vitórias na Liga dos Campeões. Porém, apesar de vencer o Bayern por 3 a 0 no Camp Nou, a série foi encerrada pelo time alemão na semana passada, que venceu por 3 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Barcelona: Panos; Bronze, Paredes, Mapi Leon, Rolfo; Bonmati, Walsh, Guijarro; Crnogorcevic, Caldentey; Geyse.

Escalação do provável Benfica: R. Costa; Valeria, Seica, C.Costa, Amado; Pauleta, Ucheibe; Vitoria, Nazareth, Lacasse; Raysla.

Desfalques

Barcelona

Alexia Putellas e Caroline Graham Hansen, lesionadas, são desfalques certos.

Benfica

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 15 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Benfica Campus – Seixal, POR

• Arbitragem: JELENA CVETKOVIC (árbitro), DANIJELA STOJANOVIC e ALEKSANDRA KOSTIC (assistentes), MARINA ZIVKOVIC (quarto árbitro)