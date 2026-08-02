Tudo indica que o Al Ahly está prestes a viver um dos capítulos mais marcantes da reestruturação do elenco durante a atual janela de transferências de verão, depois de o meio-campista tunisiano Mohamed Ali Ben Romdhane estar perto de encerrar sua trajetória no clube vermelho e se transferir para a liga catariana. Ao mesmo tempo, essa saída pode abrir uma nova oportunidade para alguns jogadores cujo futuro estava cercado de dúvidas, com destaque para Mohamed Magdy "Afsha" e Omar El Sai.

De acordo com informações exclusivas publicadas pelo site "Africa Foot", o Al Ahly chegou a um acordo definitivo com o Al Shamal para a transferência em caráter definitivo de Ben Romdhane durante a atual janela de transferências de verão.

Uma fonte oficial dentro do Al Ahly confirmou à "Africa Foot" que o negócio está fechado, depois de as duas partes chegarem a um acordo sobre todos os detalhes da transferência do jogador internacional tunisiano de 25 anos.

Segundo a mesma fonte, o Al Shamal pagará a quantia de 1,7 milhão de dólares pela compra do contrato de Mohamed Ali Ben Romdhane, encerrando assim a passagem do jogador pelo Al Ahly após apenas uma temporada desde sua chegada ao clube.

O Al Ahly havia contratado Mohamed Ali Ben Romdhane no verão de 2025, vindo do clube húngaro Ferencváros, para reforçar o meio-campo antes da participação da equipe no Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos.

Em sua única temporada com o Al Ahly, Ben Romdhane disputou 31 partidas em diversas competições, nas quais marcou 4 gols, deu 6 assistências e contribuiu para a conquista do título do Campeonato Egípcio pela equipe, além de suas participações em nível continental.

Disputa catariana e líbia pela contratação

Ben Romdhane é formado na academia do Espérance, antes de se firmar como um dos principais meio-campistas da liga tunisiana, transferindo-se em seguida para o Ferencváros da Hungria, onde manteve seu bom desempenho no cenário local e europeu, além de conservar seu lugar no time titular da seleção tunisiana.

O Al Shamal considera que conseguiu contratar um jogador com grande experiência e qualidades técnicas destacadas, capazes de fortalecer o meio-campo da equipe na próxima temporada.

O relatório destacou que o Al Shamal não foi o único interessado em contratar Ben Romdhane, já que tanto o clube catariano Al Qatar quanto um dos clubes da liga líbia entraram em negociações com o jogador nos últimos dias, mas o Al Shamal conseguiu fechar o negócio após intensas negociações.

Saída de Ben Romdhane dá novo fôlego a Afsha

Por outro lado, a saída de Mohamed Ali Ben Romdhane pode se refletir de forma positiva no futuro de Mohamed Magdy "Afsha" dentro do Al Ahly.

Outros relatos apontam que a diretoria do Al Ahly informou a Afsha sobre sua permanência na equipe na próxima temporada, após o técnico Hussein Amotta insistir na continuidade do jogador no elenco.

Os indícios também apontam que Afsha estará entre a delegação do Al Ahly que viajará à Espanha para o período de preparação, o que reforça suas chances de permanência, especialmente com a proximidade da saída de Ben Romdhane.

El Sai aguarda a decisão final

Já Omar El Sai continua com sua situação em aberto, à espera da decisão final do técnico Hussein Amotta. O treinador pediu um prazo adicional antes de definir a situação do jogador, com sua decisão devendo ser anunciada nas próximas horas.

El Sai é um dos jogadores cujo futuro mais gera polêmica dentro do Al Ahly, depois de ter recebido uma proposta forte do clube egípcio Al Masry Port Said para contratá-lo em caráter definitivo, enquanto a diretoria do Al Ahly também estuda a opção de emprestá-lo.

Apesar de haver mais de um cenário para o futuro do jogador, a saída de Ben Romdhane pode dar a El Sai uma nova chance de permanecer no elenco do Al Ahly, diante da necessidade da equipe de reforços adicionais no meio-campo, enquanto a decisão final permanece nas mãos de Amotta nas próximas horas.