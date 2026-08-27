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Omar Marmoush Manchester City 2025-26Getty

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"Bem-vindo".. Oficial: Tottenham contrata Omar Marmoush

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O clube inglês Tottenham Hotspur anunciou nesta quinta-feira a contratação oficial do internacional egípcio Omar Marmoush, vindo do Manchester City, por empréstimo de uma temporada, com uma cláusula que obriga o clube a transformar a negociação em compra definitiva no verão do próximo ano.

O clube londrino deu as boas-vindas a Marmoush por meio de seu site oficial sob o título "Seja bem-vindo, Omar", confirmando que o atacante egípcio se junta ao projeto do técnico italiano Roberto De Zerbi, tornando-se um dos principais reforços da equipe durante a janela de transferências de verão.

Marmoush expressou sua enorme satisfação em concretizar sua transferência para o Tottenham, dizendo: "É uma sensação maravilhosa estar aqui, estou muito empolgado para começar minha caminhada com a equipe e não vejo a hora de encontrar a torcida".

E acrescentou: "O Tottenham é um dos maiores clubes da Inglaterra, se não do mundo, e o projeto do clube foi muito atrativo para mim. Conversei com o técnico e gostei muito do que ele disse, e estou confiante de que nossa paixão pelo futebol nos ajudará a conquistar o sucesso juntos".

O clube publicou um vídeo em suas contas nas redes sociais, no qual revela a contratação e mostra as boas-vindas da associação de torcedores do Tottenham no Egito ao jogador.

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De sua parte, o diretor esportivo Johan Lange afirmou que a contratação de Marmoush reflete as ambições do clube, dizendo: "Omar é um jogador que possui grande qualidade, e já provou sua capacidade de brilhar nos mais altos níveis. Acreditamos que ele será um elemento importante na realização de nossos objetivos nos próximos anos, e esperamos vê-lo dar uma forte contribuição à equipe".

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Já o técnico Roberto De Zerbi elogiou o potencial do craque egípcio, esclarecendo: "Omar é exatamente o tipo de jogador que queremos neste clube. É um jogador ambicioso, sedento por sucesso, e possui uma qualidade ofensiva excepcional, além de velocidade, inteligência e perigo diante do gol. Acredito que ele é capaz de elevar nossa força ofensiva a um novo nível".

O Tottenham repassou em seu comunicado oficial a trajetória de Marmoush, começando por sua estreia no Wadi Degla, depois sua transferência para o Wolfsburg da Alemanha, e seu destaque durante seu empréstimo ao Stuttgart, antes da ascensão de sua estrela no Eintracht Frankfurt, onde marcou 37 gols e deu 20 assistências em 67 partidas.

Marmoush transferiu-se para o Manchester City em janeiro de 2025, e teve um forte início na Premier League, com destaque para os três gols marcados contra o Newcastle United, além de vencer o prêmio de melhor gol da temporada na Premier League, e contribuiu para a conquista da Copa da Liga e da Copa da Inglaterra pela equipe, antes de viver uma nova experiência com a camisa do Tottenham.

No cenário internacional, Marmoush tem 55 partidas com a camisa da seleção do Egito, nas quais marcou 11 gols, além de ter participado de três edições da Copa Africana de Nações, e disputou a Copa do Mundo pela primeira vez neste verão, dando continuidade à sua carreira em um dos principais clubes da Premier League.

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