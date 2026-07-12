Bellingham responde com ironia às críticas de Tuchel... O que ele disse?

O astro da seleção da Inglaterra, Jude Bellingham, causou uma grande surpresa após a classificação dos Três Leões para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Noruega (2 a 1 na prorrogação), ao responder com sarcasmo mordaz às críticas do técnico alemão Thomas Tuchel ao desempenho da equipe, apesar de ter marcado dois gols decisivos que levaram sua seleção à classificação.

Bellingham ignorou os comentários irados de Tuchel com um sorriso frio quando questionado sobre o assunto na coletiva de imprensa, dizendo: “Tudo bem, não importa, não importa”, antes de fazer uma defesa veemente de seus companheiros de equipe, acrescentando: “As coisas são mais difíceis em campo, é um momento difícil. Todos os jogadores estão dando o máximo de si, por isso envio meus pensamentos e meu reconhecimento aos jogadores que tiveram um bom desempenho em campo”.

Tuchel critica e Bellingham defende

A resposta tranquila de Bellingham contrastou fortemente com a raiva demonstrada por Tuchel minutos antes, já que o técnico alemão não hesitou em criticar o desempenho de sua equipe, apesar da classificação histórica, em uma clara indicação de sua insatisfação com o nível apresentado contra a Noruega, especialmente depois que a equipe sofreu durante toda a partida e precisou da prorrogação para garantir a classificação.

A postura de Bellingham chama a atenção, já que o meio-campista do Real Madrid, de 23 anos, optou por não alimentar a polêmica, preferindo defender seus companheiros em vez de se envolver em um conflito público com seu técnico — uma mensagem clara de que os jogadores em campo enfrentam pressões enormes que não são percebidas por quem está à beira do campo.

O herói da classificação evita a polêmica

Bellingham havia marcado o gol de empate em 1 a 1 nos acréscimos do primeiro tempo com um chute rasteiro preciso, antes de selar a classificação com seu segundo gol no início da prorrogação (94º minuto), tornando-se o verdadeiro herói dos Três Leões nesse confronto difícil.

A Inglaterra enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre Suíça e Argentina.