Bellingham ou Rogers?… Debate inglês sobre a posição disputada na escalação da Inglaterra

Mika Richards, ex-jogador do Manchester City, instou o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, a escalar Judd Bellingham, estrela do Real Madrid, como titular na Copa do Mundo, afirmando que ele é o “melhor jogador” do elenco dos Três Leões.

Bellingham disputa com Morgan Rogers, jogador do Aston Villa, uma vaga de titular na seleção inglesa, que busca conquistar sua primeira Copa do Mundo em 60 anos.

A seleção da Inglaterra está no Grupo 12 da Copa do Mundo, que começa hoje, quinta-feira, ao lado de Gana, Panamá e Croácia.

O meio-campista do Real Madrid foi um dos melhores jogadores da Inglaterra na Euro 2024, e o momento mais memorável foi quando marcou um gol espetacular de bicicleta nos acréscimos, salvando a equipe de Sir Gareth Southgate de uma eliminação vergonhosa para a Eslováquia.

Bellingham impressionou em suas duas primeiras temporadas no Bernabéu após sua transferência de destaque do Borussia Dortmund, conquistando uma dupla impressionante de títulos na La Liga e na Liga dos Campeões sob o comando de Carlo Ancelotti.

No entanto, o jogador de 22 anos sofreu uma queda de rendimento e de forma física na última temporada, marcando apenas seis gols na La Liga — sua pior marca desde a temporada 2021-2022.

Bellingham pareceu estar perto de seu melhor nível no último amistoso da Inglaterra em preparação para a Copa do Mundo contra a Costa Rica na madrugada de quinta-feira, que terminou com uma vitória dos Três Leões (3 a 0).

Em contrapartida, Rodgers teve mais uma temporada fantástica com o Aston Villa, onde a equipe de Unai Emery se classificou para a Liga dos Campeões e venceu a Liga Europa.

Espera-se que o jogador de 23 anos seja uma peça fundamental na escalação de Tuchel nos Estados Unidos, e ele se destacou como alvo de transferência neste verão para os gigantes da Premier League Arsenal, Manchester United e Chelsea.

O lenda da Inglaterra Alan Shearer disse que escolheria Rogers em vez de Bellingham se estivesse no lugar de Tuchel, mas o ex-zagueiro da seleção inglesa Richards discorda veementemente.

Shearer explicou em declarações publicadas pelo jornal “Metro”: “Eu escolheria Morgan Rogers. Estamos indo para a Copa do Mundo e todos nós estamos muito otimistas em relação ao andamento das coisas”.

E continuou: “Estamos totalmente satisfeitos com o desempenho recente da seleção inglesa, e Morgan Rogers teve um papel importante nisso. Por isso, acredito que o técnico o escolherá, e ficaria muito feliz se essa fosse a decisão dele”.

Em resposta aos comentários de Shearer, Richards disse: “Quando se trata de momentos decisivos, foi Jude Bellingham quem salvou a situação quando a Inglaterra estava perdendo em outras competições”.

E continuou: “Ele tem a personalidade certa para brilhar nos momentos decisivos. Entendo o ponto de vista sobre Morgan Rogers, e consigo imaginar os dois no time em algumas ocasiões.”

Mika continuou: “É isso que me frustra, temos um verdadeiro astro que é Jude Bellingham... Nem deveria haver discussão sobre isso... Ele é o melhor jogador e deve ser titular. Ele teve um desempenho excepcional no mais alto nível, então deve ser titular”.

Por sua vez, Gary Lineker, ex-atacante da Inglaterra, disse: “Eu concordo com o Mika nessa questão.”

E continuou: “Porque acredito que Jude é uma verdadeira estrela, e para ganhar a Copa do Mundo, acho que você precisa de alguém que faça uma grande diferença”.