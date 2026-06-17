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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Bellingham e Kane lideram a seleção da Inglaterra... e a Croácia conta com Luka Modrić

Inglaterra
Copa do Mundo
Inglaterra x Croácia
Croácia
L. Modric
England
Croácia
EUA

Um confronto acirrado...

O técnico alemão Thomas Tuchel, treinador da seleção da Inglaterra, anunciou a escalação titular que entrará em campo no aguardado confronto contra a Croácia, na estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.

Nessa escalação, Tuchel aposta em um equilíbrio defensivo sólido que combina experiência e dinamismo, contando com a dupla de zagueiros Konsa e Stones, enquanto a presença de Elliot Anderson ao lado de Rice e Bellingham proporciona flexibilidade tática no meio-campo.

Já no ataque, Harry Kane lidera a linha de frente, apoiado pela velocidade de Anthony Gordon e Noni Madueke nas laterais.

A escalação ficou assim:

Goleiro: Jordan Pickford.

Copa do Mundo
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Inglaterra
ING
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Croácia
CRO

Defesa: Ezri Konsa – Nico O’Reilly – John Stones – Reece James.

Meio-campo: Declan Rice – Elliott Anderson – Jude Bellingham.

Ataque: Harry Kane – Anthony Gordon – Nonie Madueke.

Tuchel espera que essa escalação permita à seleção inglesa impor seu ritmo e contar com transições rápidas, aproveitando a criatividade de Jude Bellingham e a capacidade de Kane de ligar as linhas, diante de uma seleção croata que possui grande experiência em grandes torneios.

Por outro lado, a escalação da Croácia ficou assim:

Goleiro: Dominik Livaković. 

Defesa: Josip Stanišić – Josko Gvardiol – Josip Sotaló – Luka Vuković.

Meio-campo: Luka Modrić – Mario Pasalić – Martin Baturina – Petar Sučić.

Ataque: Ivan Perišić – Petar Musa.

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