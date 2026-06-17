Bellingham e Kane lideram a seleção da Inglaterra... e a Croácia conta com Luka Modrić

O técnico alemão Thomas Tuchel, treinador da seleção da Inglaterra, anunciou a escalação titular que entrará em campo no aguardado confronto contra a Croácia, na estreia de ambas as seleções na Copa do Mundo de 2026.
Nessa escalação, Tuchel aposta em um equilíbrio defensivo sólido que combina experiência e dinamismo, contando com a dupla de zagueiros Konsa e Stones, enquanto a presença de Elliot Anderson ao lado de Rice e Bellingham proporciona flexibilidade tática no meio-campo.
Já no ataque, Harry Kane lidera a linha de frente, apoiado pela velocidade de Anthony Gordon e Noni Madueke nas laterais.
Goleiro: Jordan Pickford.
Defesa: Ezri Konsa – Nico O’Reilly – John Stones – Reece James.
Meio-campo: Declan Rice – Elliott Anderson – Jude Bellingham.
Ataque: Harry Kane – Anthony Gordon – Nonie Madueke.
Tuchel espera que essa escalação permita à seleção inglesa impor seu ritmo e contar com transições rápidas, aproveitando a criatividade de Jude Bellingham e a capacidade de Kane de ligar as linhas, diante de uma seleção croata que possui grande experiência em grandes torneios.
Por outro lado, a escalação da Croácia ficou assim:
Goleiro: Dominik Livaković.
Defesa: Josip Stanišić – Josko Gvardiol – Josip Sotaló – Luka Vuković.
Meio-campo: Luka Modrić – Mario Pasalić – Martin Baturina – Petar Sučić.
Ataque: Ivan Perišić – Petar Musa.