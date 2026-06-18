Bellingham, com tom de voz confiante: Mostrei às pessoas quem eu sou

Jude Bellingham, estrela da seleção da Inglaterra, respondeu às críticas após ter contribuído para a emocionante vitória dos “Três Leões” sobre a Croácia por 4 a 2 na estreia na Copa do Mundo de 2026.

O jogador do Real Madrid marcou o terceiro gol da seleção de seu país na partida disputada em Dallas, contribuindo para virar o placar no segundo tempo, depois que os ingleses chegaram ao intervalo com o placar empatado.

Uma resposta concreta às dúvidas

O brilhantismo de Bellingham surgiu após meses marcados por muita controvérsia sobre seu futuro na seleção e sua posição na escalação do técnico Thomas Tuchel, especialmente depois de ter ficado de fora dos concentramentos de setembro e outubro devido a uma lesão.

Além disso, o jogador foi alvo de críticas recorrentes no último período, em meio a questionamentos sobre sua compatibilidade com a filosofia de Tuchel e sua capacidade de se adaptar ao ambiente que o técnico alemão busca estabelecer na seleção.

Em declarações à rede “BBC”, Bellingham disse: “No plano pessoal, foi ótimo deixar de lado um pouco do alvoroço em torno de mim e mostrar ao meu país e aos meus companheiros o quanto estou comprometido em ajudar a equipe a conquistar vitórias”.

E acrescentou: “Tivemos um excelente desempenho coletivo. No primeiro tempo, tivemos a intensidade necessária, mas não fomos bons o suficiente com a bola; já no segundo tempo, conseguimos reunir todos os elementos necessários e nos apresentamos melhor”.

Uma honra que não muda

O meio-campista inglês enfatizou que representar a seleção de seu país continua sendo mais importante do que quaisquer críticas ou opiniões externas, explicando: “Ajudar minha equipe e meu país é uma grande honra para mim, e não importa o que se diga lá fora, o valor dessa honra nunca mudará para mim”.

Bellingham admitiu que a última temporada não foi fácil para ele, mas agora sente que está em sua melhor forma física e mental.

Ele disse: “Foi uma temporada difícil para mim, mas agora me sinto cheio de energia, focado e forte. Tenho um impulso interior que me leva a provar meu valor, e isso me ajuda muito a entrar nas partidas com o máximo de concentração e entusiasmo”.

Uma mensagem aos críticos

Apesar das críticas que recebeu, Bellingham afirmou que não guarda rancor de quem o ataca, acrescentando: “Entendo que isso faz parte da vida de um jogador de futebol e não tenho sentimentos negativos em relação a quem fala mal de mim, porque, às vezes, eu mereço as críticas”.

E concluiu suas declarações dizendo: “Mas foi bom hoje mostrar às pessoas, mais uma vez, quem eu sou, e lembrá-las do que posso oferecer dentro de campo”.