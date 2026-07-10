Bélgica em conflito: jogador é repentinamente impedido de jogar contra a Espanha

A Bélgica entrou em conflito com o Sporting de Lisboa por causa da condição física de Zeno Debast. O clube português proibiu o zagueiro de jogar nas quartas de final da Copa do Mundo.

Na última terça-feira, a Bélgica venceu por 4 a 1 os Estados Unidos, país anfitrião, em uma partida espetacular. Com isso, os Diabos Vermelhos garantiram uma vaga entre os oito melhores do torneio.

Na quartas de final, a Espanha será o adversário na noite de sexta-feira. A equipe de Rudi García terá que jogar sem Amadou Onana (que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado contra os EUA) e Debast, que agora foi declarado lesionado pelo seu clube.

Em um comunicado, a Federação Belga de Futebol (RFBA) esclarece os acontecimentos. “Debast não estará disponível para as quartas de final. Seu clube, o Sporting CP, informou ao jogador que, do ponto de vista médico, ele não está em condições de disputar partidas.”

“Essa avaliação difere da de nossa própria equipe médica, bem como das autoridades médicas e de seguros da FIFA.”

“Zeno está treinando individualmente, sob a supervisão do departamento de Melhoria de Desempenho da RFBA”, conclui a federação em seu comunicado. Portanto, parece que Debast não vai jogar nenhum minuto neste Mundial.