Ao mesmo tempo, o atual campeão aproveitou neste fim de semana o vacilo do Real Madrid contra o Betis Sevilla na goleada por 5 a 0 (2 a 0) sobre o Valencia.

Na estreia como titular da contratação de peso Rodri, vários astros tiveram uma boa tarde em um Barça inspirado. Lamine Yamal marcou dois gols, Dani Olmo deu duas assistências saindo do banco, Fermin balançou as redes e ainda deu dois passes para gol. Além disso, Raphinha e Pedri marcaram um gol cada.

E o maior aplauso foi para Pedri. O jogador de 23 anos teve uma atuação tão empolgante que a torcida da casa, em Valência, o reverenciou com aplausos e cânticos.

Pedri agradece: "Desejo tudo de bom a eles"

"Os torcedores no Mestalla me aplaudem apesar da situação difícil do Valencia? Tenho que agradecer a todos", disse Pedri aos repórteres após a partida. "Quando os torcedores do time adversário celebram você, isso é sempre algo bonito, e desejo tudo de bom a eles na temporada."

O apoio é algo de que o ex-clube de ponta de Valência precisa muito. Após quatro jogos, o seis vezes campeão espanhol e finalista da Liga dos Campeões em 2000 e 2001 ocupa a última colocação da tabela na Espanha, com apenas um ponto e um gol.