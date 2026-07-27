O caso do francês Karim Benzema tornou-se um dos temas mais complexos dentro do Al-Hilal saudita, depois de a relação entre o jogador e a direção, além da equipa técnica, ter chegado a um ponto em que todas as partes parecem manter as suas posições, o que abre a porta a vários cenários antes do encerramento do mercado de transferências de verão.

Uma crise que não se resume ao rendimento

Apesar de Benzema não ter apresentado o nível esperado desde que chegou ao Al-Hilal, a crise atual não está relacionada apenas com o desempenho desportivo, mas estende-se também ao sentimento do jogador de falta de reconhecimento dentro do clube.

Os relatos indicam que o avançado francês não estava satisfeito com a manutenção da política de antiguidade na atribuição da braçadeira de capitão, num momento em que considera que o seu estatuto e a sua história o habilitam a um papel maior dentro da equipa, sobretudo se comparada a sua situação com o que aconteceu com Cristiano Ronaldo no Al-Nassr.

Divergência de visão com Inzaghi

O treinador italiano Simone Inzaghi olha para Benzema de um ângulo puramente desportivo, pois pretende limitar o seu papel à grande área e concentrar-se na finalização dos ataques, ao passo que a estrela francesa se habituou, durante os seus anos no Real Madrid, a movimentar-se com liberdade, a recuar para o meio-campo, a criar jogo e a participar na construção do ataque.

Esta diferença na visão desportiva criou um fosso evidente entre as duas partes, ao ponto de a relação entre ambos, segundo os relatos, se aproximar de um beco sem saída difícil de ultrapassar sem cedências de uma delas.

Benzema acena com a carta da saída

Perante este cenário, Benzema pediu ao seu agente para procurar propostas no estrangeiro, como preparação para a saída, num sinal de que o jogador não se opõe a terminar a sua passagem pelo Al-Hilal se encontrar o projeto adequado.

Em contrapartida, a direção do clube não parece estar apegada à sua continuidade, mas impõe como condição a chegada de uma proposta financeira adequada que salvaguarde os direitos do clube, algo que até agora não aconteceu.

Cederá o Al-Hilal?

A pergunta que se impõe agora é: recuará o Al-Hilal na sua posição para manter Benzema?

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Do ponto de vista desportivo, a equipa dispõe de várias opções ofensivas, e a direção trabalha há algum tempo na reestruturação do plantel de acordo com a visão de Inzaghi, pelo que a continuidade do jogador pode não ser uma prioridade absoluta se colidir com o projeto do treinador.

Mas, ao mesmo tempo, a saída de Benzema sem que seja substituído por um nome de alto nível poderá colocar o Al-Hilal perante um grande desafio, sobretudo porque a equipa se prepara para uma época longa, na qual disputa todos os títulos nacionais e continentais.

A decisão mais difícil ainda não foi tomada

Até agora, todas as hipóteses parecem em aberto. Benzema mantém a sua posição, Inzaghi mantém as suas ideias e a direção aguarda a proposta adequada.

Entre estas três partes, o Al-Hilal encontra-se perante uma decisão decisiva que poderá definir os contornos do seu projeto na nova época: ou a direção consegue aproximar as posições e pôr fim ao diferendo, ou a crise persiste até terminar com a saída de um dos maiores nomes que o clube contratou nos últimos anos.