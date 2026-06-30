Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Day One: The Championships - Wimbledon 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Beckham ganha milhões de dólares com uma pausa para beber água

Inglaterra x RD Congo
Inglaterra
RD Congo
Copa do Mundo
D. Beckham
England
Congo - Kinshasa
EUA

Pelo menos oito marcas utilizam a imagem do ícone do Manchester United

Uma das questões mais polêmicas da Copa do Mundo de 2026 são os intervalos obrigatórios para hidratação adotados pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Essa medida tem recebido críticas e reações negativas contínuas da torcida. No entanto, há quem a aprecie, especialmente o ex-jogador inglês David Beckham.

Essas pausas fizeram com que a partida passasse de dois tempos para quatro, além de aumentar o número de intervalos comerciais na transmissão televisiva.

Como um dos principais porta-vozes do futebol nos Estados Unidos, o britânico esteve entre os beneficiados por isso.

Pelo menos oito marcas utilizam a imagem da lenda do Manchester United na televisão americana, em campanhas publicitárias que já lhe renderam cerca de 25 milhões de dólares americanos, de acordo com o site brasileiro Globo.

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
RD Congo crest
RD Congo
COD

Beckham é considerado um dos esportistas e empresários de maior sucesso do mundo e possui um império empresarial diversificado que lhe rende milhões de dólares anualmente, incluindo o Inter de Miami, time da Major League Soccer, onde joga o lendário Lionel Messi.

A mesma fonte afirmou que Beckham se tornou oficialmente bilionário no início deste ano, de acordo com a revista Forbes, que estimou seu patrimônio líquido em 1,185 bilhão de libras esterlinas.

A maioria das marcas o escolhe como garoto-propaganda em parcerias de longo prazo, como sua parceria com a Adidas, com a qual ele tem um contrato vitalício.

David Beckham atingiu o auge de sua carreira no futebol pelo Manchester United, onde conquistou seis títulos da Premier League e da Liga dos Campeões. Ele fez parte da primeira era dos “Galácticos” no Real Madrid e encerrou sua carreira no Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos, onde se tornou uma estrela de grande destaque.

Leia também:

A derrota para o Marrocos vira o jogo... Koeman renuncia oficialmente

Ronaldo lidera os apoiadores... Tragédia atinge a seleção de Portugal antes do confronto contra a Croácia

Publicidade