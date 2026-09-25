David Beckham não precisa mais correr atrás dos holofotes dentro dos campos de futebol, depois que seu estrelato se transformou em um império comercial que continua a faturar milhões mesmo após sua aposentadoria. E, no momento em que a Copa do Mundo de 2026 incendiou os gramados e os anúncios ao redor do mundo, o ex-astro inglês foi um dos maiores beneficiados financeiramente por esse evento global.

O site "Foot Mercato", da França, noticiou, citando o jornal "The Telegraph", que Beckham recebeu 38 milhões de libras esterlinas, o equivalente a cerca de 44 milhões de euros, em lucros distribuídos, graças ao grande crescimento dos negócios de sua marca.

Grande parte desses lucros está ligada aos contratos firmados pela empresa que administra sua marca com grandes companhias globais, entre elas "McDonald's, Verizon, Pepsi e Lay's", cujos anúncios dominaram o cenário durante as disputas da Copa do Mundo.

O salto financeiro de Beckham não parou nos lucros distribuídos, já que as receitas de sua marca subiram 20% ao longo do ano corrente, chegando a 84 milhões de libras esterlinas, ou seja, cerca de 97 milhões de euros.

Assim, Beckham seguiu transformando seu legado no futebol e sua fama mundial em uma imensa fonte de renda, confirmando que a aposentadoria do futebol não foi o fim de sua jornada com os milhões, mas sim o início de uma nova fase de sucesso comercial.







