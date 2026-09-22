BBC traz grande notícia sobre o futuro de Arteta no Arsenal

Mikel Arteta segue fiel ao Arsenal. A BBC informou nesta terça-feira que o técnico espanhol vai renovar seu contrato, que se encerra após esta temporada. Ao que tudo indica, Arteta passará a ganhar bem mais com o atual campeão.

A diretoria do Arsenal e Arteta conversam há alguns meses sobre a renovação contratual. No início deste mês, a BBC já havia informado que um acordo entre todas as partes envolvidas estava próximo.

Ainda não há informações sobre a duração do novo contrato. No entanto, foi indicado que, com o novo acordo, Arteta completará pelo menos dez anos de vínculo com o Arsenal. O espanhol assumiu o clube do norte de Londres em dezembro de 2019.

Arteta vai ganhar bem mais do que os 13 milhões de euros por ano que recebe atualmente. Além disso, fala-se em um bônus de quase 7 milhões de euros para o técnico campeão.

Ao falar recentemente sobre um novo contrato, Arteta foi claro. "Os torcedores não precisam se preocupar com isso, porque eu quero estar aqui. Estou extremamente feliz e muito grato por poder trabalhar com essas pessoas."

Arteta levou o Arsenal ao primeiro título nacional desde 2004, em maio. No mês passado, o clube conquistou a Community Shield após uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City. Em seu início de trabalho, Arteta também conseguiu vencer a FA Cup.

O principal objetivo segue sendo a conquista da Liga dos Campeões. O Arsenal esteve perto disso na temporada passada. No entanto, perdeu a final nos pênaltis para o Paris Saint-Germain.