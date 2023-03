BBC se complica em caso Gary Lineker: programas cancelados, boicote a entrevistas e colegas solidários ao comentarista

Ex-atleta foi cortado das transmissões e causou revolta de jogadores e companheiros

A rodada da Premier League deste final de semana ficou marcada pela confusão envolvendo o comentarista e ex-jogador Gary Lineker e canal televisivo BBC, responsável pela transmissão do campeonato nacional na Inglaterra.

Após ser cortado da transmissão por conta de seu posicionamento sobre a nova lei de imigração do Reino Unido, o ex-atacante foi defendido por colegas de profissão e até mesmo jogadores.

Nomes como Ian Wright e Alan Shearer, também ex-atletas que hoje atuam como comentaristas, decidiram se retirar da transmissão deste final de semana, como forma de protesto contra as medidas referentes a Lineker.

Jogadores da Premier League, apoiados pela PFA, associação de atletas locais, não participarão de entrevistas coletivas durante toda a rodada, após considerarem inadequada a postura da emissora de TV.

A BBC, por sua vez, afirmou que seguirá normalmente com a transmissão, substituindo os profissionais que decidirem não participar das partidas. A decisão foi anunciada na noite da última sexta (10), e afetará a programação de todo o final de semana. Ainda não se sabe quais serão as consequências para as próximas rodadas da PL.