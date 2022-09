Bayern x Real Sociedad: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions feminina

Equipes se enfrentam pela segunda rodada da Liga dos Campeões feminina; veja como acompanhar na TV e na internet

Bayern e Real Sociedad entram em campo na tarde desta quinta-feira (29),em Munique, às 14h (de Brasília), pela segunda rodada da Champions League feminina. O torcedor pode acompanhar a partida ao vivo no DAZN, no streaming.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Bayern entra em campo com a vantagem do empate. Já a Real Sociedad precisa de um triunfo por dois gols de diferença para ficar com a vaga, ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

Escalações:

Escalação do provável BAYERN FEMININO: Maria Grohs (GK); Tainara da Silva, Glodis Viggosdottir, Saki Kamagol; Carolin Simon, Klara Buhl, Sydney Lohmann, Giulla Gwinn; Linda Dallmann, Lea Schuller.

Escalação do provável REAL SOCIEDAD FEMININO: Elene Para (GK); Alejandra Bernabe, Michaela Specht, Ana Jimenez, Allegra Poljak; Gema Giner, Iris Arnaiz, Gabriela Garcia; Nera Lasa, Synne Jensen, Sanni Franssi.

Desfalques

Bayern

sem desfalques confirmados.

Real Sociedad

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 29 de setembro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: FC Bayern Campus Platz 1, Munique - ALE