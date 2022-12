Bayern de Munique x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League feminina

Equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (7), após vitória do Barça por 3 a 0 sobre as alemãs; veja como

Depois de perder por 3 a 0 para o Barcelona no Camp Nou há duas semanas, o Bayern de Munique buscará um resultado melhor quando receber o time catalão nesta quarta-feira (7), às 17h30, pela quarta rodada do Grupo D da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

O Barcelona está atualmente na liderança do grupo da Liga dos Campeões Feminina, com 100% de aproveitamento, enquanto o Bayern está três pontos atrás do segundo colocado.

Depois de ajudar na goleada aplicada sobre o Hoffenheim por 4 a 0 (marcou dois gols), Schuller pode aparecer no time titular.

Do outro lado, o Barcelona, que marcou 28 gols em seus sete jogos oficiais fora nesta temporada, busca seguir a sua impressionante forma. Até o momento, foram 14 vitórias consecutivas.

Prováveis escalações

Escalação do provável Barcelona feminino: Panos; Bronze, Paredes, Mapi Leon, Rolfo; Bonmati, Walsh, Guijarro; Crnogorcevic, Pina, Geyse.

Escalação do provável Bayern de Munique feminino: Grohs; Rall, Tainara, Viggosdottir, Simon; Magull, Stanway, Zadrazil; Lohmann, Buhl, Schuller.

Desfalques

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Bayern de Munique

Jovana Damnjanovic, Hanna Glas e Giulia Gwinn, lesionadas, estão fora.

