Mais notícias, especiais e rumores sobre o Bayern de Munique:

Choque por lesão no FCB: Oberdorf precisa parar novamente

"Foi demais para nós": Bayern confirma interesse em jogador de 125 milhões

Assim é o plano de retorno de Jamal Musiala

Bayern de Munique, notícias: Max Eberl desmente rumor com palavras contundentes

O diretor esportivo Max Eberl acabou com um rumor persistente de que ele e o diretor Christoph Freund teriam uma relação tensa ou até rompida. "Isso é besteira!", disse o dirigente de 52 anos em conversa com a Sport Bild. "Essa é uma história tirada do nada, que eu não consigo compreender. Não sei de onde ela vem."

Em vez disso, Eberl classificou a colaboração com seu colega austríaco como "muito boa". Ambos teriam "tarefas claras, é divertido e prazeroso. Tentamos dia e noite fazer o melhor pelo Bayern", disse Eberl.

Desde março de 2024, Eberl e Freund trabalham juntos no recordista alemão. Eberl renovou recentemente de forma antecipada seu contrato, que originalmente ia até 2027, por mais dois anos. Freund agora também deve dar o mesmo passo, embora, segundo uma reportagem da Münchner AZ, ainda esteja em "fase de reflexão".

"A renovação dele é uma coisa que deve ser resolvida de forma rápida e silenciosa", disse Eberl. "Para mim, não há dúvida sobre a renovação ou não do contrato dele."

Getty Images

Bayern de Munique, notícias: supertalento Tim Binder vai virar profissional

O Bayern de Munique acertou um vínculo de longo prazo com o grande talento Tim Binder. O jogador ofensivo de 19 anos assinou contrato até 2030. Binder participou da pré-temporada com os profissionais sob o comando do técnico Vincent Kompany e convenceu. Atualmente, trabalha em seu retorno após uma ruptura de fibra muscular na coxa.

"Tim tem muito potencial, é rápido, forte no drible e tem um caráter excelente. Recentemente, ele comprovou seu talento, entre outras coisas, na pré-temporada com os profissionais. Tim é um exemplo perfeito das excelentes possibilidades de desenvolvimento em nosso campus", disse o diretor esportivo do Bayern, Christoph Freund.

Binder, que no verão também foi cobiçado por outros clubes, havia se transferido em 2019, aos 12 anos, do Augsburg para o Bayern. O jovem entrou em campo quatro vezes até aqui pela seleção alemã sub-19.

(SID)

Getty Images

Bayern de Munique, notícias: Knutsen considera o FCB o "melhor time do mundo"

A surpreendente equipe norueguesa FK Bodö/Glimt vai para a estreia na Champions League contra o Bayern de Munique com grande humildade. "Sabemos que vamos jogar contra o que provavelmente é o melhor time do mundo no momento. Isso é algo especial. Já jogamos contra muitas equipes boas, mas acho que eles são os melhores", disse o técnico Kjetil Knutsen antes do duelo com o recordista alemão na quinta-feira (21h/DAZN) em Munique.

É "ideal começar fora de casa contra o melhor time, porque assim sabemos onde está o parâmetro. É um teste perfeito para o restante do torneio", disse Knutsen. Na temporada passada, sua equipe do norte do Círculo Polar Ártico derrotou, entre outros, pesos-pesados como Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão na campanha sensacional até as oitavas de final.

Ainda assim, "está claro que todos nós vamos precisar atingir nosso máximo por um dia. Incrivelmente muitos jogadores do nosso time terão de fazer o jogo de suas vidas", disse o participante norueguês da Copa do Mundo e ex-jogador do Eintracht Frankfurt Jens Petter Hauge: "Tomara que mais jogadores nossos consigam atingir seu máximo, e eles não possam explorar todo o seu potencial."

(SID)

Bayern de Munique, tabela: os próximos jogos do FCB

Data Competição Jogo quinta-feira, 10 de setembro (21h) Champions League Bayern de Munique vs. Bodö/Glimt domingo, 13 de setembro (17h30) Bundesliga Elversberg vs. Bayern de Munique sexta-feira, 18 de setembro (20h30) Bundesliga Bayern de Munique vs. Union Berlin



