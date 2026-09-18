O Bayern de Munique deu uma aula de futebol no FC Union Berlin na noite de sexta-feira. Também graças a um gol recorde de Harry Kane, ao primeiro gol de Ismael Saibari em solo alemão e a um hat-trick de Michael Olise, o time da capital foi mandado para casa com uma derrota por 7 a 0.
Depois do quarto de hora inicial, não parecia necessariamente que o Union seria brindado com uma goleada monstruosa. Pouco depois, ainda assim, saiu o gol de abertura com Jamal Musiala, que dominou com categoria um passe preciso de Alphonso Davies e finalizou forte no canto oposto: 1 a 0.
Cinco minutos antes do intervalo, o Bayern ampliou a vantagem em cobrança de pênalti. Kane bateu o goleiro Fredrik Rønnow e, com isso, marcou seu centésimo gol na Bundesliga. O fenômeno inglês precisou de 98 partidas para isso. O recorde anterior pertencia a Dieter Müller, que, nos anos 70, precisou de 129 jogos como jogador do FC Köln.
Ainda antes do apito para o intervalo, Olise também deixou o dele. O francês recebeu a bola ajeitada para a perna esquerda por Musiala e, da entrada da área, acertou o canto curto com um chute devastador: 3 a 0. No segundo tempo, Kane fez o seu segundo ao cabecear para o gol após um cruzamento fechado de Olise: 4 a 0.
Vinte minutos antes do fim, também houve um momento especial pessoal para Saibari. O marroquino recebeu a bola de Davies, girou muito bem para se livrar dos adversários e, antes de finalizar, bateu de esquerda para vencer Rønnow: 5 a 0.
Mas a festa do Bayern estava longe de acabar. Olise foi lançado com categoria em profundidade e driblou Rønnow, antes de quase desperdiçar sua chance gigantesca. Seu chute sem controle, com o gol aberto, entrou após bater na parte interna da trave: 6 a 0.
Quinze minutos antes do fim, o placar ganhou mais um gol. Olise tabelou em alta velocidade com Luis Díaz e finalizou novamente com a esquerda, de forma brilhante, para completar seu hat-trick: 7 a 0.