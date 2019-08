Bayern atropela o Mainz, na tímida estreia de Coutinho como titular

O brasileiro não participou diretamente dos gols e foi substituído por Thomas Müller, que deixou a Allianz Arena como um dos destaques

O continuou com a tradição de fazer gato e sapato do . Neste sábado (31), em duelo válido pela terceira rodada da alemã, os Bávaros venceram por 6 a 1, de virada. Somando o placar dos últimos cinco encontros entre as equipes, os gigantes de Munique contabilizam um agregado de 20 a 2. Nenhum clube da primeira divisão alemã sofreu tantas derrotas (20) ou sofreu mais gols (76) para a equipe da Baviera.

Boëtius abriu o placar para os visitantes logo aos seis minutos e a equipe de Niko Kovac encontrava dificuldades no primeiro tempo até que, aos 36’, o lateral Benjamin Pavard aproveitou passe de Perisic para, dentro da pequena área, completar para o fundo das redes. Pouco antes do intervalo, Alaba virou com um golaço de falta. O segundo tempo foi um show à parte: Perisic fez o terceiro, Coman aumentou e Lewandowski voltou a demonstrar a sua excelente fase: no primeiro jogo após prorrogar o seu contrato, o polonês chegou a seis gols em três partidas, aproveitando passe de Thomas Müller, que também serviu Alphonso Davies no sexto tento.

Coutinho faz estreia tímida como titular

Müller, aliás, ajuda a explicar um pouco como foi a estreia de Philippe Coutinho entre os titulares da equipe alemã. O brasileiro, que chegou emprestado pelo , já havia saído do banco de reservas nos 3 a 0 sobre o , uma rodada antes, e voltou a ter uma atuação tímida, diante das expectativas sempre grandes que cercam um atleta com tamanho talento.

Atuando centralizado no 4-2-3-1, assim como fez na campanha do título brasileiro na , Coutinho não foi uma figura central na criação das jogadas e sequer arriscou uma finalização. Tímido, não participou diretamente de nenhum dos seis tentos anotados pelos Bávaros: sua participação mais efetiva foi um bom passe para Lewandowski, na jogada que prosseguiria com outras ações até Perisic fazer o terceiro tento. O croata, outro dos novos rostos neste Bayern em construção, atuou pela ponta-esquerda, local onde Philippe melhor rendeu ao longo de sua carreira.

Com menos tempo de jogo, Thomas Müller entrou no lugar de Philippe Coutinho e conduziu a criação do Bayern: criou três oportunidades, duas delas terminando em assistências para gols e deixou a Allianz Arena como um dos melhores em campo. Coutinho, que demonstrou felicidade pelo resultado e esteve junto de seus companheiros no tradicional agradecimento aos torcedores, contudo, ainda parece ser o jogador que estava no Barcelona e seleção brasileira: habilidoso, profissional... mas tímido demais nas ações em que mais se espera dele.

O Bayern volta a campo em 14 de setembro, quando viaja para enfrentar o .