Bayern de Munique x Benfica ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Champions feminina

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (21), pela última rodada da fase de grupos da UCL feminina; veja como acompanhar ao vivo na internet

Brigando pela liderança do Grupo D, o Bayern de Munique recebe o Benfica nesta quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), na Alemanha, pela última rodada da fase de grupos da Champions League feminina. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Dividindo a ponta do Grupo D com o Barcelona (12), o Bayern entra em campo já classificado às quartas de final da UCL. Até o momento, a equipe de Alexander Straus registra quatro vitórias e apenas uma derrota (para o Barcelona por 3 a 0) no torneio.

Do outro lado, o Benfica, com apenas seis pontos (com duas vitórias e três derrotas), cumpre apenas tabela na última rodada. Nycole Raysla, que perdeu seu lugar na equipe titular na derrota para o Barcelona por 6 a 2, ​​deve ser incluída novamente entre os 11.

Prováveis escalações

Escalação do provável Bayern de Munique: Grohs; Tainara, Viggosdottir, Kumagai, Simon; Magull, Stanway, Zadrazil; Lohmann, Buhl, Schuller.

Escalação do provável Benfica: R. Costa; Valeria, Seica, C. Costa, Amado; Pauleta, Nazareth, Ucheibe; Vitoria, Lacasse, Raysla.

Desfalques

Bayern

Jovana Damnjanovic, Hanna Glas e Giulia Gwinn, lesionadas, seguem fora.

Benfica

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: FC Bayern Campus – Munique, ALE

• Arbitragem: MARLA SOLE (árbitro), FRANCESCA DI MONTE e TIZLIANA TRASCLATTI (assistentes), SILVIA GASPEROTTI (quarto árbitro)