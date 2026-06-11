A seleção inglesa foi alvo de muitas críticas após o jogo amistoso contra a Costa Rica, na noite de ontem, quarta-feira, como preparação para a Copa do Mundo de 2026.

A seleção inglesa conquistou uma vitória moral sobre a Costa Rica, com um placar de 3 a 0, no confronto que os reuniu nos Estados Unidos, na última preparação dos Três Leões antes de disputar a Copa do Mundo de 2026.

O jornal “The Sun” afirmou que os jogadores da Inglaterra pareciam ter saído de outro mundo antes da vitória sobre a Costa Rica.

Os astros de Thomas Tuchel apareceram durante a execução do hino nacional com novos uniformes antes da partida, e o visual de “astronauta” não foi bem recebido nas redes sociais.

Os casacos prateados brilhantes fizeram a equipe parecer que estava indo para o espaço, o que deixou muitos pouco impressionados.

Alguém escreveu no site “X”: “Esse casaco da Inglaterra está muito ultrapassado”, e outro disse: “Esse casaco da Inglaterra é horrível. Meu Deus”.

Um terceiro acrescentou: “Qual é a história desse casaco da seleção inglesa? Eles acabaram de voltar de Cabo Canaveral? (Centro Espacial nos EUA)”.

Outra pessoa comentou: “Esses casacos que os jogadores da Inglaterra estão usando são horríveis. Parecem uma embalagem de chocolate, meu Deus!”.

Mas outro riu e disse: “Parece que os jogadores da Inglaterra estão se preparando para o calor vestindo roupas que parecem batatas assadas”.

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