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Hussein Hamdy

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Bastidores do mercado: o Barcelona vai contratar Gyökeres e Lautaro?

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El Golazo Gonzalez

Uma reportagem revelou a verdade sobre a movimentação do Barcelona para contratar Viktor Gyökeres, atacante do Arsenal, durante a atual janela de transferências de verão.

O programa espanhol "El Chiringuito" afirmou que Gyökeres pode ser o novo atacante do Barcelona caso o Barça não consiga contratar Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid, neste verão.

De acordo com o jornal britânico "The Athletic", Viktor Gyökeres é um dos nomes ligados ao Barcelona, mas não conta com a simpatia dentro da diretoria do Barça.

Fontes internas do Barcelona afirmaram que Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, é um dos jogadores que agradam ao Barcelona, mas contratá-lo neste verão é extremamente difícil.

Giuseppe Marotta, CEO da Inter de Milão, disse à rede DAZN Itália durante o fim de semana: "Antes de mais nada, Lautaro Martínez é o nosso capitão e representa a história atual do nosso clube. E posso afirmar com toda a clareza que não existe absolutamente nenhuma possibilidade de sua saída".

O jornal britânico afirmou que Flick e Deco mantêm em segredo, até o momento, os planos da janela de transferências para reforçar o ataque, especialmente porque o sonho de contratar Álvarez segue vivo dentro do clube.

Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"

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