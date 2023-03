Bastidores do Corinthians pós-eliminação: Lázaro bancado e busca por reforços

Timão não deve alterar o comando técnico e busca novos reforços para a sequência da temporada

O Corinthians foi eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista, ainda nas quartas de final, pelo Ituano, na Neo Química Arena. Apesar da inesperada eliminação, a diretoria corintiana não pensa em fazer mudanças no comando técnico da equipe.

Fernando Lázaro tem a confiança de Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, e de todo o elenco. O trabalho do treinador é elogiado em quase toda oportunidade em que os atletas e a diretoria falam com a imprensa - como fizeram Duilio e Róger Guedes, na zona mista, após a eliminação - além do bom ambiente interno.

"Não existe nenhuma possibilidade de mudança, é um início de trabalho, com uma eliminação muito ruim, triste, mas é um trabalho que vem evoluindo", disse Duilio Monteiro Alves após o jogo.

Outro que foi amplamente defendido por seus companheiros foi Fagner. O camisa 23 bateu seu primeiro pênalti após a final da Copa do Brasil e voltou a perder, mas foi elogiado por Cássio, Róger Guedes e Fernando Lázaro por ter “hombridade” e “blindar Pedrinho” ao bater o pênalti.

A situação pós-eliminação passa longe de ser considerada como “terra arrasada”. Por outro lado, a busca por reforços deve aumentar nesse período sem jogos - o Corinthians só entrará em campo na semana do dia 5 de abril, na estreia da fase de grupos da Libertadores. Vale lembrar que a janela de transferência do futebol brasileiro fecha no dia 4 de abril, reabrindo apenas em 3 de julho.

A busca é por encaixes em posições que parecem estar com mais dificuldades neste começo de temporada, como por exemplo um novo meio-campista que consiga armar o jogo, pensando em um substituto para Renato Augusto. No ataque, Chrystian Barletta está prestes a ser anunciado, o que deve ocorrer após os exames médicos.