Uma jornalista argentina revelou que o capitão da Albiceleste, Lionel Messi, teve um gesto humanitário notável para com o guarda-redes de Cabo Verde, Vozinha, e a sua família, antes da final do Mundial de 2026.

Após um percurso maratónico no Mundial ao longo das eliminatórias, a seleção da Argentina falhou a conquista do título de campeã do mundo, que ficou para a Espanha, que venceu os companheiros de Messi por um golo sem resposta, no passado domingo, arrecadando assim a sua segunda estrela.

Segundo a jornalista argentina Yanina Latorre, Messi fez questão de garantir pessoalmente bilhetes gratuitos a várias pessoas que não tinham condições para custear a presença na partida final, de forma a que tivessem a oportunidade de acompanhar o evento nas bancadas.

Acrescentou que a iniciativa incluiu também 4 membros da família de Vozinha, depois de Messi ter dado instruções aos seus representantes para lhes assegurarem bilhetes gratuitos para assistirem à final.

Messi já tinha defrontado Vozinha nos 16 avos de final do torneio, quando conduziu a seleção da Argentina à vitória sobre Cabo Verde por 3-2, num jogo em que o veterano guarda-redes chamou as atenções com defesas notáveis que quase impediram o campeão do mundo de seguir em frente.

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