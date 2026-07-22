Uma jornalista argentina revelou que o capitão da Albiceleste, Lionel Messi, teve um gesto humanitário marcante para com o guarda-redes cabo-verdiano Vozinha e a sua família, antes da final do Mundial de 2026.

Depois de um percurso maratónico no Mundial durante as eliminatórias, a seleção da Argentina falhou a conquista do título de campeã do mundo a favor da Espanha, que derrotou os companheiros de Messi por um golo sem resposta no domingo passado, conquistando a sua segunda estrela.

Segundo a jornalista argentina Yanina Latorre, Messi fez questão de garantir pessoalmente bilhetes gratuitos para várias pessoas que não podiam suportar os custos de assistir à final, para que tivessem a oportunidade de acompanhar o evento a partir das bancadas.

Acrescentou que a iniciativa incluiu também 4 elementos da família de Vozinha, depois de Messi ter orientado os seus representantes para assegurarem bilhetes gratuitos que lhes permitissem assistir à final.

Messi tinha defrontado Vozinha nos oitavos de final da competição, quando liderou a seleção da Argentina rumo à vitória sobre Cabo Verde pelo resultado de 3-2, num jogo em que o experiente guarda-redes chamou as atenções com defesas notáveis que quase privaram o campeão do mundo do apuramento.