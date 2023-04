Basel x Nice ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Conference League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13) pelo jogo de ida das quartas; veja como acompanhar na TV e na internet

Basel e Nice se enfrentam na tarde desta quinta-feira (13), às 16h (de Brasília), no St. Jakob-Park, pela partida de ida das quartas de final da Conference League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Nas oitavas, o Basel eliminou o Slovan Bratislava, da Eslováquia, nos pênaltis, após dois empates em 2 a 2 nos confrontos. No Campeonato Suíço, a equipe ocupa a quinta colocação, com 35 pontos conquistados em 27 jogos.

Já o Nice passou pelo Sheriff, da Moldávia, vencendo por 4 a 1 no placar agregado. A equipe vive também boa fase no Campeonato Francês, e não perdia há 14 jogos antes de ser derrotado pelo Paris Saint-Germain na última rodada do Francês.

Prováveis escalações

Basel: Hitz; Lang, Pelmard, Calafiori, Kade; Ndoye, Diouf, Xhaka, Amdiuni, Zeqiri; Augustin.

Nice: Schmeichel; Lotomba, Todibo, Youssouf, Bard; Pablo Rosario, Ramsey, Thuram; Laborde, Moffi, Brahimi.

Desfalques

Basel

Sem desfalques confirmados.

Nice

Sem desfalques confirmados.

Quando é?