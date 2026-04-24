Danny Koevermans atua atualmente como árbitro amador e considera que os árbitros merecem mais respeito, segundo o ex-jogador da seleção holandesa em um episódio do VERSUZ, em parceria com o Serviço de Instituições Judiciais.

Após encerrar a carreira como jogador, Koevermans começou a atuar como zagueiro central na equipe principal do clube amador local. À medida que foi envelhecendo e tendo que jogar em categorias cada vez mais baixas, ele decidiu, há alguns anos, trocar as chuteiras pelo apito.

“Eu ficava sempre no banco xingando os árbitros. Meus filhos ficavam loucos com isso e diziam: ‘Por que você mesmo não faz isso?’ E eu pensei: ‘por que não, afinal?’”

No programa, perguntam a Koevermans sobre seu estilo de arbitragem. “Você é do tipo que apita rápido ou mais no estilo de Bas Nijhuis: deixar tudo rolar e deixar os jogadores se darem uma surra?”, pergunta o convidado Bart D’Hanis.

“Com essa pergunta, você está, na verdade, menosprezando o Nijhuis. Você já o está colocando sob uma luz muito negativa, enquanto ele é um dos melhores árbitros da Holanda.”

“Ele também adaptou um pouco esse estilo. Nesta temporada, ele estava indo muito bem. Ele também foi designado pela KNVB para o Ajax x Feyenoord, mas infelizmente sofreu uma lesão grave”, continua Koevermans.













“Mas é verdade. Ele deixa passar muitas coisas. Sou uma espécie de Nijhuis light”, conclui Koevermans, que mais tarde também inclui Nijhuis em seu Top 5 dos melhores árbitros de todos os tempos da Eredivisie.

À mesa está também Ricardo, agente penitenciário do DJI. Ele conta que, de vez em quando, também precisa atuar como árbitro no seu trabalho: “Tento mostrar aos detentos o outro lado da moeda. Quero que saiam daqui como pessoas melhores do que quando entraram. Se isso der certo, sinto uma grande satisfação”, conclui ele.

Assim como um árbitro, você zela pelas regras e mantém a cabeça fria. Você se identifica com isso? Então, trabalhar como agente penitenciário é ideal para você. Saiba mais em werkenbijdji.nl.