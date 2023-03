Barracas Central x Independiente ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

A partida será disputada nesta sexta-feira (9), no Estádio Claudio Chiqui Tapia; veja como acompanhar na internet

Barracas Central e Independiente se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 17h (de Brasília), no Estádio Claudio Chiqui Tapia, pela sétima rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Ocupando apenas a 20ª posição, o Independiente vem de um começo instável na temporada. A equipe conquistou apenas seis pontos dos 18 disputados.

Do outro lado, o Barracas Central possui sete pontos conquistados, ocupando a 18ª posição. A equipe tem em Bruno Sepúlveda a esperança de gols na competição. O atacante já marcou quatro gols na temporada, incluindo um hat-trick contra o Sarmiento na vitória por 5 a 3 da equipe.

Prováveis escalações

Independiente: Rey; Salle, Barreto, Costa e Pérez; Marcone, López, Barcía, Cazares e Vallejo; Cauteruccio.

Barracas Central: Desábato; Peinipil, Dattola, Alvarez, Diaz; Arce, Tapia e Centurión. Colitto, Puig e Sepúlveda.

Desfalques

Independiente

Elizalde está lesionado.

Barracas Central

Sem desfalques confirmados.

Quando é?