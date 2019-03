Barcelona zoa Modric por puxar a camisa de Messi

Catalães aproveitaram lance do croata com craque argentino para promover a loja online

Após a vitória do Barcelona sobre o Real Madrid por 3 a 0 na Copa do Rei, e à véspera de encarar novamente o seu maior rival neste sábado (2), os catalães aproveitaram uma foto de Modric e Messi, para não só promover a loja online do clube, como também "trollar" o jogador croata.

"Mais fácil ir à nossa loja online para ter a camisa", diz a publicação do clube espanhol, com a foto do lance.

Com 48 pontos, o Real Madrid recebe o Barcelona neste sábado (2), às 16h45 (de Brasília). O time madrileno precisa vencer o rival, que soma 57 pontos e ocupa a liderança do Espanhol.