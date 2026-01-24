Barcelona x Real Oviedo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Neste domingo (25), Barcelona e Real Oviedo se enfrentam, às 12h15 (horário de Brasília), em confronto válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida acontece no Camp Nou, em Barcelona, na Espanha, e possui transmissão ao vivo da Disney+, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

O time blaugrana começa o fim de semana na liderança da competição, com 49 pontos, apenas um mais do que o Real Madrid, que é o segundo. Já o adversário, o Oviedo, é o lanterna do Campeonato Espanhol, com 13 pontos. A equipe tem somente duas vitórias, além de sete empates e 11 derrotas.

Notícias e prováveis escalações

O Barça entra em campo pressionado após o tropeço na rodada anterior contra a Real Sociedad, resultado que apertou de vez a briga pela liderança de LaLiga e aproximou o Real Madrid na tabela. Para piorar o cenário, Hansi Flick terá de lidar com a ausência de Pedri, fora por lesão confirmada recentemente, o que reduz as opções criativas no setor de meio-campo e pode impactar o rendimento coletivo da equipe.

Ainda assim, o treinador alemão segue apostando na força do setor ofensivo como principal arma. O trio formado por Lamine Yamal, Raphinha e Robert Lewandowski continua sendo o motor do time, responsável por grande parte da produção ofensiva. Outro ponto de otimismo é a volta de Gavi entre os relacionados, melhorando as opções de Flick.

Do outro lado, o Real Oviedo atravessa um momento delicado em sua histórica temporada de retorno à elite do futebol espanhol após 25 anos. A equipe comandada por Guillermo Almada amarga a lanterna do campeonato, com apenas 13 pontos somados em 20 jogos, e luta para se manter viva na disputa contra o rebaixamento. A fase recente é especialmente preocupante: o clube não vence desde 30 de setembro de 2025.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Éric García e Balde; De Jong, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Casadó e Rashford. Técnico: Hansi Flick.

Real Oviedo: Escandell; Luengo, Ahijado, Costas e Alhassane; Sibo, Colombatto, Chaira e Hassan; Vinas e Reina. Técnico: Guillermo Almada.

Desfalques

Barcelona

Pedri e Ferran Torres, que se lesionaram. Além deles, o time segue sem Christensen, no Departamento Médico.

Real Oviedo

Sem ausências confirmadas.

Quando é?

Data: domingo, 25 de janeiro de 2026

domingo, 25 de janeiro de 2026 Horário: 12h15 (de Brasília)

12h15 (de Brasília) Local: Spotify Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Links úteis