Barcelona x Copenhagen: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Nesta quarta-feira (28), Barcelona e Copenhagen se enfrentam, às 17h (horário de Brasília), em confronto válido pela última rodada da fase de liga da Champions League 2025/26. A partida acontece no Camp Nou, em Barcelona, na Espanha, e possui transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (confira a programação completa de futebol aqui).

Sob o comando de Hansi Flick, o Barça entra em campo com o objetivo de assegurar a classificação direta para as oitavas de final.

Já o Copenhagen está em dificuldades, precisando vencer o Barça na Espanha e secar outros rivais para se classificar aos playoffs.

Notícias e prováveis escalações

Atualmente na 9ª colocação, com 13 pontos, fruto de quatro vitórias, um empate e duas derrotas, o Barcelona aparece no limite da zona de classificação direta às oitavas de final. Atuando no Camp Nou, a equipe precisa vencer para ultrapassar concorrentes diretos, evitar a fase de playoffs e se firmar entre os principais clubes do continente.

A situação do Copenhagen é bem mais delicada. O time comandado por Jacob Neestrup ocupa a 26ª posição, com apenas oito pontos (duas vitórias, dois empates e três derrotas) e, neste momento, estaria eliminado da competição. Para manter vivo o sonho de avançar à repescagem, reservada às equipes entre a 9ª e a 24ª colocação, o clube dinamarquês precisa vencer o Barcelona fora de casa e ainda torcer por uma combinação favorável de resultados na rodada.

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsí, Eric García, Balde, De Jong, Casadò, Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Copenhagen: Kotarski, Meling, Pereira, Suzuki, López, Elyounoussi, Calesson, Madsen, Achouri, Cornelius, Larsson. Técnico: Jacob Neestrup.

Desfalques

Barcelona

Além das ausências de longa data de Gavi e Andreas Christensen, o técnico Hansi Flick também não poderá contar com Pedri e Ferran Torres, que se juntaram recentemente ao departamento médico blaugrana.

Copenhagen

Do lado dinamarquês, Thomas Delaney é desfalque por suspensão após ser expulso no empate contra o Napoli. Magnus Mattsson e Rodrigo Huescas também ficam fora, ambos em processo de recuperação física.

Quando é?

Data: quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

quarta-feira, 28 de janeiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Spotify Camp Nou, em Barcelona, Espanha

