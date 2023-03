Barcelona x Valencia ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste domingo (5), pela 24ª rodada da LaLiga; veja como acompanhar na TV e na internet

Barcelona e Valencia se enfrentam na tarde deste domingo (26), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Depois da vitória sobre o Real Madrid por 1 a 0 no primeiro jogo da final da Copa do Rei, o Barcelona volta as atenções para o Espanhol. No momento, está na liderança isolada com 59 pontos, sete a mais que os Merengues, que ocupam a vice-liderança.

Do outro lado, o Valencia busca emplacar a segunda vitória consecutiva para seguir lutando contra o rebaixamento. No momento, ocupa as últimas posições com 23 pontos.

Em 225 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona registra 110 vitórias, contra apenas 59 do Valencia, além de 56 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Espanhol 2022/23, os catalães venceram por 1 a 0.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen, Araujo, Kounde, Alonso, Balde, de Jong, Busquets, Kessie, Raphinha, Ferran Torres e Gavis.

Valencia: Mamardashvili, Foulquier, Gabriel Paulista, Diakhaby, Lato, Almeida, Guillamon, Musah, Castillejo, Duro e Lino.

Desfalques

Barcelona

Dembélé, Lewandowski e Pedri seguem lesionados, enquanto Gavi cumprirá suspensão automática.

Valencia

Cavani, Domenech, Gaya, Marcos André e Nico seguem no departamento médico.

Quando é?