Barcelona vai tentar Neymar de novo. E com ajuda de Messi

Atacante brasileiro vem recuperando o alto nível no PSG e deve terminar essa temporada com a equipe francesa

A novela que movimentou grande parte das notícias sobre futebol no meio de 2019 tem tudo para contar com uma continuação em 2020. Mais uma vez, o deve ir ao mercado para tentar contratar Neymar, junto ao . Só que dessa vez existem algumas diferenças para o período anterior.

Um dos principais motivos que "melou" a negociação para o retorno de Neymar ao Camp Nou foi a questão financeira. A agremiação francesa bateu o pé, foi resoluta e pediu ao Barça a mesma quantia paga para tirar o então camisa 11 do Barça, os 222 milhões de euros. Acontece que o clube catalão já tinha efetuado a contratação de Frenkie de Jong e Antoine Griezmann, que somavam cerca de 200 milhões de euros.

Com o orçamento para aquele período já comprometido, o Barça ficou "com as mãos atadas", pois era nítido que fazia um esforço para encaixar uma negociação por Neymar, mas sem sucesso. Dessa vez, porém, a situação é diferente, pois o brasileiro é o alvo número 1 da equipe catalã para o verão europeu. O Barça deve ir com tudo para levar Neymar de volta ao Camp Nou.

Um ponto muito importante em toda essa história é Lionel Messi. O argentino nunca escondeu o desejo de voltar a jogar ao lado do brasileiro. Até com certo apelo emocional, Messi deu declarações recentes à France Football em que dizia que "somente juntos poderemos conquistar a ", fato que tem sido quase uma obsessão para Messi, que sempre fala da vontade de vencer a competição continental pelo menos mais uma vez.

Além disso, o craque argentino já começa a falar abertamente sobre aposentadoria e ele vê em Neymar o sucessor de sua época vitoriosa no Barça. Por isso, os desejos de Messi devem entrar quase como uma ordem para a diretoria do clube, que não quer perder Messi de forma alguma.