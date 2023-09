Barcelona x Royal Antwerp: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Champions League 2023/24

Calalães estreiam na Liga dos Campeões nesta terça-feira (19); veja como acompanhar na TV e na internet

O Barcelona fará a sua estreia na Champions League 2023/24 na tarde desta terça-feira (19), contra o Royal Antwerp, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha, pela primeira rodada da fase de grupos do torneio. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Barcelona, atual campeão espanhol, está determinado a superar suas duas últimas participações, nas quais foi eliminado ainda na fase de grupos. Agora, a equipe entra em campo com o objetivo de conquistar seu sétimo título na Liga dos Campeões.

Com o Camp Nou fechado para reforma, os catalães estão mandando os seus jogos no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, e chegam embalados com quatro vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol 23/24.

Para o confronto, o técnico Xavi poderá contar com o retorno de Fermin Lopez, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Bétis por 5 a 0. Lamine Yamal, de apenas 16 anos, também pode começar ao lado de Félix e Lewandowski no ataque.

Do outro lado, o Royal Antwerp está participando pela primeira vez na história da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na temporada passada, a equipe conquistou o seu quinto título no Campeonato Belga, o primeiro desde 1957, o que assegurou a sua classificação para os playoffs da Champions. O principal destaque da equipe belga é Vincent Janssen. O jogador de 29 anos é o artilheiro do time na temporada, com seis gols em oito jogos.

Prováveis escalações

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Gavi, De Jong, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Felix. Técnico: Xavi.

Royal Antwerp: Butez; Bataille, Van den Bosch, Coulibaly, De Laet; Keita, Ekkelenkamp, Vermeeren; Balikwisha, Janssen, Muja. Técnico: Mark van Bommel.

Desfalques

Barcelona

Lesionados, Ronald Araújo e Pedri são desfalques certos.

Royal Antwerp

Ortwin De Wolf, Davino Verhulst, Bjorn Engels, Sam Vines e Kobe Corbanie, lesionados, estão fora.

Quando é?