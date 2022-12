Barcelona x Rosengard ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Champions League feminina

Culés entram em campo querendo manter a liderança do grupo D; veja como assistir na TV e na internet

Zurique e Arsenal entram em campo na tarde desta quarta-feira (21), no Camp Nou, às 17h (de Brasília), pela sexta rodada do grupo D da Champions League feminina. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no DAZN, no streaming.

Com o apoio de sua torcida, o Barcelona vai a campo querendo um triunfo para garantir a liderança do grupo. O Barça acumula quatro vitórias, um empate e uma derrota até o momento. Já o Rosengard é o lanterna da chave, ainda sem pontuar e sem chances de classificação.

Escalações:

Escalação do provável do Barcelona: Panos; Bronze, Paredes, Mapi Leon, Rolfo; Bonmati, Walsh, Guijarro; Crnogorcevic, Pina, Geyse.

Escalação do provável do Rosengard: Mukasa; Oling, Schmidt, Arnardottir, Wik; Bredgaard, Persson, Holdt; Larsson, Schough, Kullashi.

Desfalques

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Rosengard

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 21 de dezembro de 2022.

• Horário: 17h (de Brasília).

• Local: Camp Nou, Barcelona - ESP